Aeronave privada é apreendida em Ponta Porã com dólares, reais e produtos avaliados em R$ 50 mil

A Polícia Federal realizou ontem (22) uma fiscalização no interior de uma aeronave privada que pousou no Aeroporto de Ponta Porã. Na abordagem foram localizados USD $ 20 mil dólares, R$ 30 mil, além de diversas mercadorias.

A aeronave tinha como destino o interior de São Paulo. Os produtos não tiveram taxas e impostos recolhidos e o dinheiro não possuía comprovação de sua origem.

O responsável poderá responder pelo crime de descaminho, cuja pena pode chegar a 4 anos de reclusão.

A apreensão foi encaminhada para a Receita Federal em Ponta Porã.

Com informações de Jornal da Nova

