Advogado leva 15 tiros de pistoleiros na frente da própria casa

Um advogado, de 57 anos, foi baleado durante um atentado na noite deste sábado (28). O incidente ocorreu em frente à sua residência, no Jardim Aurora, em Pedro Juan Caballero, cidade gêmea de Ponta Porã, localizada a 312 km de Campo Grande.

De acordo com a apuração do jornal Ponta Porã News, a vítima estava com a esposa em frente à casa do casal, quando foram surpreendidos por dois homens em uma motocicleta. Um deles atirou contra o advogado, que mesmo ferido conseguiu fugir para a varanda da residência.

O pistoleiro disparou 30 vezes, dos quais 15 acertaram o advogado. Após os pistoleiros fugirem, o Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local. A vítima foi socorrida e levada para a Clínica Vida, localizada nas proximidades.

Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, para realizar uma cirurgia emergencial. O estado do advogado é grave, entretanto, está estável, conforme apuração do jornal local.

De acordo com a esposa da vítima, que também é advogada, nenhum deles tinha alguma inimizade. Ela contou ao jornal local que, inicialmente, acreditavam que os criminosos iriam assaltar a residência.

O momento dos disparos foram registrados por câmeras de segurança e encaminhados para a Polícia Nacional do Paraguai.

Com informações do jornal Ponta Porã News

