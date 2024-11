Em Ponta-Porã, uma adolescente, de 14 anos, foi ferida na região da cabeça após manusear a espingarda do pai. O caso aconteceu no último sábado (14), na fazenda Kue em Bella Vista Norte.

A menina precisou ser levada às presas para Pedro Juan Caballero onde passou por uma cirurgia e segue internada.

Até o momento não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram