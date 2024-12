Adolescente responderá infração por estupro de menina de 13 anos em Brasilândia

Um adolescente infrator responderá por atos infracionais compatíveis do crime de estupro de uma menina de 13 anos em Brasilândia. O jovem possuía 16 anos na data dos fatos.

Ele responderá pelo crime conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A genitora da vítima, identificada como A.T.S (28), foi indiciada por participação no crime pela omissão, por não impedir os fatos, apesar de deter o dever legal de cuidado e proteção.

As investigações da polícia apontaram que o relacionamento entre o autor e a vítima iniciou quando ela tinha apenas 11 anos, com a concordância da genitora em sua residência, e perdurou até os 13 anos de idade.

O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público para as medidas judiciais cabíveis.

A polícia s apurações demonstraram a autoria e a materialidade delitiva, com base no conjunto probatório colhido ao longo do inquérito policial, incluindo depoimentos, elementos de investigação e laudo pericial.