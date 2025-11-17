Adolescente que furtou comércio é identificado e objetos são recuperados em Iguatemi

O adolescente, já é conhecido por envolvimento em delitos patrimoniais no município e confessou o furto

Na manhã de segunda-feira (17), um adolescente de 17 anos foi apreendido, suspeito de um furto qualificado ocorrido no fim de semana em um estabelecimento comercial em Iguatemi.

O menor furtou peças de vestuário, tênis e dinheiro após rompimento de obstáculo. A equipe policial foi comunicada do crime ainda pela manhã e iniciou diligências para identificar o possível suspeito.

O adolescente, já é conhecido por envolvimento em delitos patrimoniais no município. Quando foi localizado, o jovem confessou o furto e indicou onde os produtos estavam escondidos. Todos os objetos furtados foram recuperados e restituídos ao proprietário do estabelecimento.

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Os cidadãos podem fazer denúncias para a Delegacia de Iguatemi pelo telefone: (67) 3471-1372.

