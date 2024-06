Adolescente morre ao bater motocicleta em meio-fio e árvore

Na madrugada desta terça-feira, o adolescente, Victor Kaio de 16 anos, morreu após perder o controle de uma motocicleta e bater de forma violenta em uma árvore em Chapadão do Sul, a 330km de Campo Grande.

A colisão ocorreu na Rua D, no Bairro Esperança. Eele estava em uma Honda PCX e estaria em alta velocidade quando perdeu o controle e acabou batendo no meio-feio e depois na árvore.

O barulho da colisão foi tão alto que alguns moradores acordaram com o barulho e sairam para ver o que aconteceu . De acordo com o Correio News, o acidente ocorreu em frente ao Posto de Saúde os moradores alguns deles contaram que encontraram o adolescente ferido, com afundamento do crânio e da face. A moto foi parar a 25 metros do corpo da vítima.

Um jovem que não quis ser identificado, disse que viu a moto em alta velocidade e uma caminhonete preta atrás. Mas, ao motorista ver a queda da vítima, virou em uma esquina da Rua J e desceu de contramão.

O Corpo de Bombeiros chegou até o local, mas ele já estava morto. O adolescente é filho de um empresário da cidade.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram