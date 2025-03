Adolescente em alta velocidade foge da PM e se envolve em grave acidente com caminhonete em Jardim; Confira o vídeo

Na tarde dessa quarta-feira (12), um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete deixou um motociclista gravemente ferido em Jardim. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Raul Pompéia e Carlos Drummond de Andrade.

De acordo como registro policial, o motociclista, um adolescente de 17 anos, estava em alta velocidade quando colidiu com a caminhonete, que estava realizando a travessia do cruzamento. De acordo com informações do site Jardim MS News, o jovem havia sido solicitado a parar pela Polícia Militar próximo a uma escola, mas fugiu e, durante a perseguição, acabou colidindo.

A caminhonete estava circulando pela via preferencial, como mostram as imagens da câmera de segurança.

O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local e realizou os primeiros atendimentos, encaminhando a vítima para o Hospital Marechal Rondon. Contudo, devido à gravidade dos ferimentos, o adolescente foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande em sistema vaga zero.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram