Adolescente é preso após pedir para guardas cuidarem de mochila com maconha

A Guarda Municipal de Fronteira apreendeu uma adolescente de 17 anos flagrada com 31 quilos de maconha prensada em terminal rodoviário de Ponta Porã.

Segundo ocorrência, ela chegou na rodoviária e perguntou para os guardas sobre o horário de saída de um dos ônibus de linha. Depois disso, pediu aos servidores para “darem uma olhada” em seus pertences que estavam em frente a uma pousada.

Os policiais suspeitaram da ação e resolveram dar uma olhada na mochila da adolescente. Ao passar por checagem, a equipe encontrou diversos tabletes de maconha e meio a roupas.

Ao voltar, ela foi apreendida e levada para 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

