Adolescente é flagrado tentando estuprar criança de três anos em abrigo

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) na tarde de ontem (27), depois de ser flagrado tentando estuprar uma criança de três anos, em um abrigo na cidade de Iguatemi, a 412 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações da polícia, ambos moram juntos.

De acordo com o site Tá Na Mídia Naviraí, uma cuidadora de um abrigo flagrou o adolescente sem roupas ao lado da criança. Ao flagrar a situação, a mulher acionou a polícia.

O jovem foi encaminhado em flagrante para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o delegado responsável pela investigação pediu a internação provisória do adolescente. Ele responderá pelos crimes de estupro vulnerável na forma tentada.

