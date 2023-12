Adolescente é atingindo por quatro tiros durante emboscada

Um adolescente de 15 anos, foi ferido com quatro tiros neste final de semana, durante uma emboscada por um suposto amigo, em Itaquiraí, a 405 quilômetros de Campo Grande. Segundo a Polícia Civil, até o momento não há informações sobre a motivação do crime.

Conforme o site Tá Na Mídia Naviraí, o adolescente estava como passageiro de uma motocicleta, conduzida por um colega, quando o suspeito parou on veículo, próximo a uma fábrica de ração, sacou a arma da cintura e atirou contra a vítima.

O adolescente conseguiu correr, mas foi atingindo nas costas, pés, tórax e mão. Mesmo ferido, o jovem conseguiu chegar até a fábrica e pediu socorro. O garoto foi encaminhado ao hospital, mas devido à gravidade, ele foi transferido para Dourados. Já o autor dos disparos, fugiu com a motocicleta. Ainda conforme apurado pelo site, ambos estavam na casa do autor antes de acontecer o crime.

Até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde e a localização do suspeito.

