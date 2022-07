Adolescente denuncia servidor da prefeitura por assédio

Uma adolescente de 17 anos abriu nesta terça-feira (26) uma denúncia de assédio sexual contra um servidor público da Prefeitura de Costa Rica, município que fica a 327,3 km de Campo Grande.

A denúncia foi feita pela jovem acompanhada de sua mãe, segundo o relato no boletim de ocorrência o homem que é superior hierárquico da empresa onde a adolescente trabalha, teria oferecido carona a menor de idade.

Ela iria parar na academia, mas o suspeito desviou a rota e começou a questionar sobre relacionamentos e vida sexual da vítima. Após os assédios verbais ele teria oferecido R$ 1 mil reais e dito que “É assim que se começa na vida” e logo em seguida teria beijado e tentou abusar do corpo da jovem.

Ao chegar em casa contou a mãe sobre o corrido e na manhã desta terça-feira abriu um boletim de ocorrência.

Com informações do site Dourados News.