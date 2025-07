Adolescente de 16 anos é apreendida com quase 6 quilos de skunk em ônibus na BR-463

Jovem receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga entre Ponta Porã e Campo Grande

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida no último domingo (6) em Ponta Porã, transportando 5,8 quilos de skunk em um ônibus intermunicipal. A apreensão foi feita por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), durante fiscalização na BR-463, nas proximidades do Posto Fiscal do Pacuri.

A droga estava dentro de uma mochila que a jovem levava consigo no coletivo que seguia de Ponta Porã para Campo Grande. Ao ser abordada, ela admitiu que havia pegado a carga na cidade fronteiriça e que receberia R$ 5 mil para entregá-la na capital sul-mato-grossense.

O entorpecente e a adolescente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã. O caso deve ser investigado como ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

