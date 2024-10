Internado, adolescente de 15 anos é executado pela janela de hospital em Chapadão do Sul

Um adolescente, de 15 anos, foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (7), no Hospital Municipal de Chapadão do Sul, no município. O suspeito fugiu após o crime e ainda não foi identificado pela polícia.

Conforme a Polícia Militar, a vítima estava internada no hospital sob escolta policial, quando um desconhecido, através da janela do quarto, atirou contra o adolescente, que foi atingido nas costas e morreu.

Ainda de acordo com as autoridades, foi realizada uma varredura em todo o hospital, mas não foi localizado o suspeito. O caso segue em investigação.

Entenda

Segundo informações, o menor morto a tiros estava sob custódia policial após ter sido pego em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária, dirigindo um carro roubado.

Ele ainda é suspeito de praticar dois latrocínios em Aporé (GO), e fugir para Mato Grosso do Sul com o carro de um das vítimas. Outros dois menores de idade também foram presos e confessaram o crime.