Adolescente de 15 anos é identificada como autora de tentativa de roubo a motorista de aplicativo em Dourados

A Polícia Civil de Dourados identificou, nesta segunda-feira (4), uma adolescente de 15 anos como a responsável por uma tentativa de assalto contra um motorista de aplicativo. O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira (1º), em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as apurações, a jovem usou um perfil falso em um aplicativo de transporte para solicitar uma corrida. O ponto de partida foi um conjunto de quitinetes localizado no bairro Parque das Nações I, com destino a um ponto conhecido por tráfico de drogas no Canaã I.

Durante o trajeto, a adolescente teria pedido ao motorista que realizasse uma transferência via Pix para sua conta, com a justificativa de que o traficante apenas aceitaria pagamento digital e que ela reembolsaria o valor em dinheiro. Diante da negativa do condutor, a jovem sacou uma faca e o ameaçou a partir do banco traseiro, encostando a lâmina no pescoço dele e exigindo acesso à conta bancária e ao celular.

A tensão foi tamanha que o motorista desmaiou ao volante. A adolescente então aproveitou o momento para fugir, escondendo-se em uma área de matagal nas proximidades do local.

Após recuperar a consciência, a vítima procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e registrou a ocorrência. A partir daí, o SIG deu início às investigações que resultaram na identificação da adolescente.

Localizada pelos investigadores, ela foi levada à delegacia, onde admitiu a autoria do crime em depoimento. O caso será encaminhado ao Ministério Público e à Vara da Infância e Juventude, que tomarão as medidas cabíveis conforme prevê a legislação.

A Polícia Civil segue acompanhando o caso.