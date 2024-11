Adolescente acusado de atirar em garotas no bar em Chapadão do Sul é encaminhado para Unei

O adolescente, de 16 anos, acusado de tentar executar duas garotas de 15 e 16 anos, em um bar de Chapadão do Sul, foi encaminhado para a Unei (Unidade Educacional de Internação) onde ficará internado durante 45 dias.

O encaminhamento foi feito pelo Ministério Público e aceito pela Justiça. Além disso, uma nova nova audiência foi agendada para que testemunhas sejam ouvidas.

O caso ocorreu na última sexta-feira (15), e conforme informações policiais, o crime foi planejado por integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) contra a facção rival, CV (Comando Vermelho). A suspeita é que uma das garotas fazia parte de uma das facções.

