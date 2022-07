Adolescente é encontrado após ser esfaqueado na Capital

Adolescente de 16 anos foi esfaqueado e socorrido em estado grave, no Bairro Jardim Tarumã, região norte de Campo Grande. De acordo com informações policiais, o rapaz foi esfaqueado por uma faca no abdômen.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 15h, de ontem (16). Informações do padrasto da vítima aos policiais, populares que passavam pela região, socorreram o garoto e acionaram a equipe de resgate, mas demoraram para chegar no local, sendo socorrido pelos familiares. O jovem localizado ensanguentado caído em uma calçada.

O adolescente foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coophavila e na casa de saúde, foi levado por uma equipe do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Campo Grande, onde se encontra em observação.

No local onde o garoto foi socorrido, foram encontradas manchas de sangue. Segundo amigos da vítima, a pessoa que esfaqueou o adolescente se chama “Otavinho” e segundo a polícia, a região possui câmeras de segurança que serão utilizadas para localizar o suspeito.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) da região