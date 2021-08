Acidente mata três e prefeitura decreta Luto em Caracol

A prefeitura do município de Caracol decretou luto pela morte de três jovens que se acidentaram neste fim de semana na BR-384 em Bela Vista – distante 324 quilômetros de Campo Grande. Conforme apurado, seis pessoas estavam em um veículo Volkswagen Voyage quando o automóvel saiu da pista e capotou.

As três vítimas são Bárbara Ormay de 19 anos, Leonarda Ajala Vilalba, de 17 anos, que era sobrinha do cantor João Haroldo, da dupla sertaneja João Haroldo e Betinho e Honorato Henrique, de 17 anos, filho do secretário municipal de obras da cidade de Caracol.

Na página da rede social da prefeitura de Caracol, uma nota de pesar em nome do prefeito lamentou a perda dos jovens que morreram no acidente na estrada entre Antônio João e Bela Vista.

“A administração municipal solidariza-se com os familiares, amigos e todos aqueles que guardarão suas lembranças neste momento de dor, desejando os mais sinceros sentimentos pela perda irreparável. O prefeito de Caracol decretará luto oficial em todo o território do município e deseja bom reestabelecimento aos jovens que se encontram hospitalizados”.

Acidente – Conforme apurado, seis jovens voltavam de uma festa da cidade de Antônio João. No caminho o condutor perdeu o controle e saiu da pista. As causas do ocorrido ainda não foram divulgadas pelas autoridades de trânsito.

Leonardo Godoy, Poliana Costa e Renan Rocha sofreram ferimentos, mas passam bem. (com informações do Itamar Buzzatta)

