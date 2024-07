Ação na fronteira apreende drogas, mercadorias e carne de lhama

No último domingo (30), uma ação conjunta da Receita Federal e da PRF (Polícia Rodoviária Federal), com o apoio de um cão farejador da PM (Polícia Militar), apreendeu drogas, mercadoria e carne de lhama. A operação ocorreu no Posto Esdras, na fronteira de Corumbá com a Bolívia.

A operação foi bem-sucedida na apreensão de 15 kg de substância análoga ao Skunk, 500 gramas de cocaína em cápsulas e 1 litro de substância análoga à cocaína líquida. Uma mulher boliviana de 36 anos e um homem angolano de 30 anos foram detidos e entregues à Polícia Federal.

Além disso, a fiscalização encontrou 3 toneladas de mercadorias, incluindo 50 kg de carcaças e carne de filhotes de lhama

