Ação conjunta combate disseminação de doenças e pragas em MS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) realizaram entre os dias 22 e 25 de julho a Operação Agro-Seguro de combate a crimes ambientais em Mato Grosso do Sul.

A ação tem como objetivo combater a disseminação de doenças e pragas entre animais/rebanhos, ou colheitas no Mato Grosso do Sul.

Ao todo a operação contou com 20 atuantes, sendo dez policiais rodoviários federais e dez agentes da Iagro, que tiveram treinamentos teóricos e práticos sobre transporte de animais, equipamentos e materiais agrícolas e transporte de madeira e alimentos.

Durante a operação realizada em Campo Grande e Terenos, diversos crimes ambientes foram flagrados, dentre eles o descarte irregular de lixo às margens da rodovia, emissão de poluentes de veículos e transporte ilegal de madeira.

Além disso, também foram feitas ocorrências em parceria com o IAGRO, referentes ao transporte de animais sem Guia de Trânsito Animal e transporte de maquinários agrícolas sem atestado de desinfecção.

