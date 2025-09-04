Ação conjunta apreende R$ 300 mil em produtos do Paraguai e identidica rota de contrabando em MS

Nesta quarta-feira (3) ação conjunta apreendeu aproximadamente R$ 300 mil em produtos oriundos do contrabando no Paraguai. O caso aconteceu em Presidente Epitácio (SP), após investigação da Receita Federal de Campo Grande identificar rotas de contrabando nas rodovias BR-267 e BR-163.

Segundo informações da polícia, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, equipamentos de informática, perfumes e bebidas. Após serem analisados e encaminhados para o depósito da Receita Federal em Campo Grande, a carga será leiloada ou doados.

A ação iniciou após a equipe de Campo Grande identificar rotas de transporte em algumas rodovias de Mato Grosso do Sul que estavam sendo utilizadas como meio de contrabandear produtos irregulares e sem nota fiscal oriundos do Paraguai. Entre elas, está a BR-267 e a BR-163.

