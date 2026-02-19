Abordagem policial no Carnaval vira alvo de apuração interna após vídeo na 14 de Julho

Corregedoria identifica militares e abre procedimento para investigar conduta durante ação no Centro de Campo Grande

A abordagem policial registrada durante o Carnaval na Rua 14 de Julho, no cruzamento com a Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, passou a ser alvo de procedimento administrativo. A medida foi adotada após a circulação de um vídeo nas redes sociais mostrando a ação de policiais militares contra um grupo de jovens.





Nas imagens, agentes aparecem com cassetetes atrás de pessoas que atravessavam na faixa de pedestres. Durante a intervenção, uma jovem é atingida com um chute e cai no asfalto. O vídeo não mostra o que ocorreu antes da abordagem.

Em nota, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul informou que tomou conhecimento do caso por meio do material divulgado nas redes e que, até o momento, a única imagem oficialmente encaminhada à instituição é o vídeo amplamente compartilhado.

A corporação declarou que não há registros que demonstrem os fatos que antecederam o desfecho apresentado e afirmou que não compactua com desvios de conduta ou procedimentos que extrapolem os limites operacionais estabelecidos. Segundo a nota, a Corregedoria-Geral já identificou os militares envolvidos e instaurou procedimento administrativo para apuração dos fatos e eventual responsabilização.

