Abandonada, menina de 2 anos é encontrada de madrugada em bairro da Capital

Uma criança, de 2 anos, foi encontrada abandonada na madrugada de hoje (23), andando pela rua Nhamunda, no Jardim Colúmbia, em Campo Grande. Ela foi resgatada e encaminhada para um abrigo da Capital ficando sob cuidados do Conselho Tutelar.

Uma moradora do bairro estava na residência com sua mãe, assistindo televisão, quando escutou um barulho do portão e, ao se aproximar, constatou se tratar de uma menina pequena, que estava assustada.

A moradora e mãe disseram não saber quem é a criança, tampouco quem seriam os pais. Assim, os policiais resgataram a pequena e levaram para a Depac do Centro, onde a mesma foi entregue ao Conselho Tutelar e levada a um abrigo.

O caso foi registrado na Delegacia investigado como abandono de incapaz.

Apesar da situação, a vítima estava bem e não tinha sinais de maus-tratos.

