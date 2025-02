3º feminicídio de MS: mulher é morta pelo marido a golpes de foice na frente do filho de 8 anos em Dourados

Mato Grosso do Sul registrou o 3° feminicídio de 2025 na noite desta terça-feira (19). A jovem Juliana Domingues, de 28 anos, foi assassinada pelo marido, identificado como Wilson Garcia, com golpes de foice. O crime aconteceu na frente do filho do casal, de 8 anos, na Aldeia Nhu Porã, às margens da BR-163, em Dourados.

Os ferimentos, segundo o boletim de ocorrência, se concentraram na cabeça da vítima. O artefato estava ao lado do corpo, sujo de sangue. Embaixo da mulher havia um celular e um facão, provavelmente utilizado na tentativa de se proteger do agressor.

À polícia, a irmã de Juliane contou que o casal estava discutindo desde o fim da tarde de ontem, mas não soube dizer o motivo. Ele detalhou ainda que o sobrinho, filho do casal, presenciou a morte da mãe e narrou a dinâmica do crime à tia.

Wilson é oriundo da Aldeia Tey Kue de Caarapó e a suspeita é de que ele tenha fugido para a cidade de bicicleta. Ele levou todos os seus documentos, assim como os dos filhos, na tentativa de dificultar a própria identificação. A polícia segue procurando o criminoso.

