35º feminicídio: Idosa, mãe e filho são mortos em incêndio no muncípio de Rochedo

Suspeito foi preso pela Polícia Civil

Na noite do último domingo (09), uma idosa, a filha e o neto morreram carbonizados por causa de um incêndio na residência onde moravam, em Rochedo. O ex-companheiro de uma das vítimas, Higor Thiago Santana de Almeida, de 31 anos é o suspeito do crime.

As vítimas foram identificadas como Irailde Vieira Flores de Oliveira, de 83 anos , Rosimeire Vieira de Oliveira, de 37, e o adolescente como Bruno de Oliveira Gonçalves, de 14 anos.

O suspeito Higor Thiago é ex-companheiro de Rosimeire e foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (10). Testemunhas informaram que ele não aceitava o fim do relacionamento.

A PM (Polícia Militar) foi acionada após a informação de que um incêndio atingia uma casa no bairro Parque dos Diamantes. No local, moradores ajudavam na contenção das chamas com mangueiras de jardim.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos. O caso é investigado como morte a esclarecer pela Polícia Civil de Rochedo.

Com este caso, Mato Grosso do Sul atinge o 35º feminicídio.

