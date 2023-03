Pescadores são multados em R$ 5,4 mil por transporte ilegal de peixes

Durante a operação Pesca Aberta, a PMA (Policia Militar Ambiental) de Naviraí abordou um veículo VW Parati com dois pescadores profissionais que retornavam de uma pescaria no rio Paraná, em Mato Grosso do Sul.

Após a vistoria, os policiais encontraram diversos exemplares de peixes das espécies curimbatá e barbado, totalizando 138 kg, capturados ilegalmente. As autorizações federais de pesca dos pescadores estavam vencidas desde o ano passado, o que tornou o transporte ilegal.

Os peixes foram apreendidos e serão doados para instituições filantrópicas. Os infratores foram autuados administrativamente e multados em um total de R$ 5.400,00, além de poderem responder por crime de pesca e transporte de produto da pesca predatória.

