Governo lança campanha com foco no empreendedorismo e no empoderamento da mulher

Com foco no empreendedorismo e no empoderamento feminino a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, lançou na sexta-feira (03) a campanha “O Protagonismo das Mulheres Sul-Mato-Grossenses”, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 08 de março.

“A campanha traz como slogan “Somos Somamos. Uma +Uma = Todas”, colocando nossas ações enquanto Governo do Estado somando para que as mulheres sul-mato-grossenses ocupem o seu espaço de protagonismo.

Uma vez que somos criatividade, força, inclusão, inspiração entre tantos outros adjetivos, mas principalmente evidenciando que a conquista de uma mulher é uma conquista coletiva”, explica a secretária adjunta da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), a qual a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres é vinculada, Viviane Luiza.

O evento que foi realizado no Quintal Sesc, no Shopping Campo Grande, marcou também a abertura da exposição “Mulheres que fazem o MS”, realizada em parceria com a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), que ficará aberta ao público até o dia 31 de março no corredor de expansão, localizado no piso superior do Shopping. A exposição apresenta personagens femininas importantes para a cultura e história de Mato Grosso do Sul nas mais diversas áreas de atuação, como artes plásticas, música, educação, dança e causas sociais.

Além de promover a inclusão por meio de QR Codes, que podem ser escaneados com o celular, as imagens possuem áudio descrição, para atender ao público deficiente visual que desejar conhecer as histórias e os desenhos. Além disso, os textos dos expositores também são vinculados a QR Codes com áudio dramatização para que, além de deficientes visuais, as histórias cheguem a quem não sabe ler.

A exposição completa conta uma série de 29 obras que retratam a história de mulheres sul-mato-grossenses protagonistas na sociedade, e devido ao espaço a mesma não está completa, mas pode ser acessada clicando aqui.

“Para mim enquanto mulher, mulher preta estar fazendo parte de um evento desse tamanho, dentro de um Shopping que faz parte da minha história e trazer mulheres de comunidades assim como eu para dentro dessa realidade, com comunidades tão diversas, é sentir pertencimento, é a palavra que mais define esse momento, eu pertencendo, produzindo e trazendo essas mulheres de tantas verdades para cá”, destaca Kely Zerial, produtora do Quintal Sesc.

Na ocasião, a Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, Cristiane Sant’Anna de Oliveira, ressaltou a importância da participação de toda a sociedade nas ações de combate da violência contra a mulher e fomentar o protagonismo de mulheres empreendedoras no estado.

“Durante todo o mês de março a Subsecretaria vai realizar atividades com diferentes segmentos de mulheres, para reconhecer a importância da participação de todas no desenvolvimento econômico e social do Estado, debatendo também o enfrentamento a violência, inclusive contando com a parceria das Coordenadorias Municipais de Políticas Públicas para Mulheres”, finaliza. Mais informações sobre a campanha podem ser acessadas no site: www.naosecale.ms.gov.br

