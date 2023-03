Polícia encontra drogas em carro de casal após tentativa de fuga

Na noite de sexta-feira (03), a Polícia Militar prendeu um casal de 24 anos por tráfico de drogas no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Conforme o registro policial, a equipe policial notou um homem em um VW/Gol em atitude suspeita e tentou abordá-lo, mas o condutor tentou fugir, batendo contra a viatura policial e uma árvore.

A esposa e a filha de seis anos também estavam no veículo. Ao averiguar o carro, os policiais encontraram três tabletes de maconha e o condutor confessou que havia sido contratado para transportar a droga e que a pegou em uma residência na Rua Janaína Chacha de Melo.

A equipe policial foi até o endereço indicado e apreendeu mais 81 tabletes de substância entorpecente, além de balanças de precisão, rolos de plástico filme, facas e um telefone celular. O dono da casa conseguiu fugir.

O casal foi encaminhado com a droga para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro) do Centro. A criança foi entregue a parentes.

