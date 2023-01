Polícia encontra carro usado em atropelamento que matou jovem no São Conrado

A Polícia Civil encontrou o veículo VW Gol, de cor preta que foi usado durante atropelamento que matou, Luiz Gustavo Biazzi Tomicha, 20 anos, no dia 13 deste mês, no bairro São Conrado, em Campo Grande. O condutor de 33 anos, fugiu do local sem prestar socorro a vítima que ficou em estado grave e morreu no hospital.

O veículo, segundo a polícia, estava escondido em uma casa no estacionamento de um conjunto de quitinetes coberto com um cobertor. A carro foi apreendido e periciado.

Conforme a polícia, o autor foi identificado e se apresentou na 6ª Delegacia de Polícia Civil da Capital acompanhado de um advogado e, em depoimento, confessou ter atropelado o jovem e ainda que não possui habilitação para dirigir.

O autor responderá em liberdade, pelos crimes de Homicídio Culposo na direção de veículo automotor sem possuir CNH e sem ter prestado socorro à vítima, pois se apresentou com advogado, tendo assim caracterizado o instituto da apresentação espontânea.

O crime

O atropelamento aconteceu no dia 13 de janeiro de 2023, por volta das 20h43min, na Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima, no Jardim São Conrado. A vítima estava caminhando a pé pela via, quando foi atingida pelo veículo conduzido na ocasião pelo condutor, de 33 anos.

Depois do acidente o autor fugiu e não prestou socorro. A vítima foi internada em estado grave, mas devido aos ferimentos, não resistiu e morreu.