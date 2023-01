Escondido em mata, suspeito de assassinato no Jardim Aeroporto é preso

Acusado de matar a facadas, Ronaldo Azevedo Fernandes, 50 anos, no dia 15 deste mês, Aparecido Lopes de Souza, 51 anos, foi preso por policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações), na manhã desta terça-feira (17), escondido em um matagal próximo ao local do crime e sua casa, no Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Segundo a delegada Francile Candotte, da 7ª Delegacia de Polícia Civil, que presidiu o caso, Aparecido foi ouvido e afirmou ter agido em legítíma defesa, pois havia, segundo ele, uma rixa antiga entre os dois, por serem da mesma família.

Conforme a polícia, a prisão foi em flagrante, devido às diligências de captura, executada pela equipe do GOI, não terem sessado, até a execução da prisão na manhã de hoje. Ainda conforme a polícia, Aparecido estava indo à casa onde morava com a esposa que é sogra da vítima e testemunhas diziam que o viam andando pela região.

Os policiais permaneceram em trabalho de investigação que resultou na captura. Aparecido foi encontrado com as roupas sujas em um matagal entre os bairros Jardim Aeroporto e Nova Campo Grande. Lopes recebeu voz de prisão e foi levado à sede da 7ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande. Em depoimento, ele disse que dormiu em um córrego antes de ser preso.