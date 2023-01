Polícia apreende carga de mais de 1,5 tonelada de maconha avaliada em R$ 3 milhões

Policiais da PMR (Polícia Militar Rodoviária), apreenderam um adolescente de 17 anos, além de um homem de 24 anos, por tráfico de drogas, na MS 386, em Amambai, a 340 quilômetros de Campo Grande.

Em fiscalização de rotina, os homens do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) abordavam veículos suspeitos e ao dar voz de parada ao condutor da caminhonete modele GM S10, de cor cinza, não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga.

Segundo a polícia, iniciou então acompanhamento tático ao veículo que saiu em alta velocidade em direção a uma lavoura. O motorista acabou perdendo o controle da direção e capotou.

Os policiais militares identificaram que o veículo estava abarrotado de fardos de entorpecentes, e os dois ocupantes do veículo, um homem de 24 anos e um adolescente de 17, estavam feridos, solicitado apoio do Corpo dos Bombeiros no local.

Após pesagem totalizou 1.550 kg de substância análoga à maconha e 10 kg de substância análoga à Skank. Ambos os autores, o entorpecente e o veículo foram encaminhados, com o veículo e o entorpecente, à Delegacia local.

O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil) reais. Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR.