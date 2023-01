Quadrilha da capital faz “arrastão” em lojas de Dourados e 4 são presos

Foram presos na tarde desta quarta-feira (4), Ana Vitória Andrade, 20 anos, Arnaldo Vicente Argueiro, 31 anos, Jéssica Ferreira dos Santos, 27 anos e Jéssica Pontes Milan 26 anos, após roubarem vários comércios da região central, da segunda maior cidade do estado Dourados, a 223 quilômetros da Capital.

Segundo o site Dourados News, colaboradores dos estabelecimentos roubados chamaram a polícia que, com as características descritas, iniciou buscas na região e encontrou Arnaldo que, confessou ter cometido os roubos e denunciou as outras duas comparsas que participaram.

Em um hotel, também no centro da cidade, foram encontrados grande quantidade de objetos subtraídos de vários comércios na cidade de Dourados.

Ao todo os policiais encontraram 23 bolsas de várias marcas, 11 calças jeans, sete blusas femininas, 6 sandálias, 2 bonés, 2 jaquetas jeans, 9 shorts jeans, 1 mochila, 3 caixas de som JBL, 1 caixa Frahm, 33 pares de chinelo, 13 tênis, além de um dispositivo para “desarmar” equipamentos antifurto e 2 caixas de papelão com fita isolante.