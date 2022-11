Idoso é preso ao abusar sexualmente de crianças dentro de ônibus

Idoso de 66 anos, foi preso em flagrante, após ser flagrado abusando de crianças com idades de 11 e 12 anos, dentro do carro de transporte coletivo que fazia a linha 061 (Shopping CG/Terminal Moreninhas). O caso aconteceu no fim da manhã de hoje (18).

Segundo a delegada titular da DEPCA (Delagacia de Proteção a Criança e ao Adolescente), Anne Karine Sanches, as crianças do sexo feminino estavam retornando da escola.

” As vítimas, todas do sexo feminino, estavam retornando da escola quando o autor adentrou no ônibus, sentou ao lado da primeira vítima e passou as mãos nas pernas da adolescente, que se retirou do banco em que estava sentada se afastando do autor, tendo o autor realizado as mesmas condutas com as outras duas vítimas, com claro intuito libidinoso e conotação sexual, praticando contra elas o crime de estupro de vulnerável”, explicou a delegada.

Em seguida, segundo a polícia, o homem agrediu fisicamente com um tapa na cabeça um menino de 09 anos, irmão de uma das vítimas, quando ele tentou proteger a irmã.

Em depoimento especial na especializada, todas as 04 vítimas confirmaram a prática libidinosa do autor.

O motorista do ônibus parou no Terminal Guaicurus e pediu apoio da guarda municipal que, encaminhou o autor para a DEPCA, onde foi lavrada a prisão em flagrante delito é representado por sua prisão preventiva.