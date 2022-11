Polícia Federal e Civil apreendem 2,5 mil litros de diesel roubado

Cinco pessoas foram presas em flagrante, na manhã de hoje (11), durante operação que investigava o furto de combustível de embarcações, na cidade de Ladário, a 412 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Diário Corumbaense, 51 galões com 50 litros cada, estavam com gruopo que, agia sempre com objetivo de dificultar a ação de investigação das forças de segurança.

Durante as investigações a polícia primeiro descobriu a forma com que os bandidos agiam e na sequência e após meses de monitoramento se chegou ao bando. Para o êxodo da operação, com a prisão dos suspeitos, a polícia contou com apoio da população em denúncias anônimas.

Os presos foram encaminhados para sede da Polícia Federal em Corumbá que, segue investigando qual a origem do combustível furtado e qual destino ele teria.

Segundo o site Diário Corumbaense, quando atracavam a embarcação na margem do rio Paraguai, os integrantes do bando utilizavam bombas para transferir o óleo diesel furtado para os galões, transportados depois por um veículo Toyota.

Nesse processo, derramamento do combustível nas proximidades da bomba de captação de água da Sanesul, poderia causar grandes danos ao meio ambiente, afetando a capacidade de distribuição de água do município vizinho.

No entanto, conforme o departamento técnico da Sanesul que acompanha o caso, mesmo sendo possível visualizar óleo diesel na superfície do rio, até o momento, não deve comprometer a qualidade da água distribuída.

“A princípio não chegou a comprometer o tratamento de água, pois o diesel não foi succionado pela bomba da captação. Se isso tivesse acontecido, teríamos que parar todo o tratamento e fornecimento de água para a cidade, comprometendo o abastecimento para 19 mil habitantes”, informou o departamento da concessionária.