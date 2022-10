Idoso é encontrado debilitado e sem roupa em casa cheia de fezes

Debilitado e seminu, idoso de 72 anos, foi resgatado pela Polícia Militar neste fim de semana, deitado em cima das próprias fezes, em uma casa, no bairro Jardim Samambaia, na Capital. Após a denúncia de abandono e maus-tratos, a vítima foi encaminhada a unidade de saúde.

Segundo apurado pelo O Estado Online, por volta das 21h30 de ontem (23), a PM foi acionada via Ciops e, ao chegar no local, encontraram o idoso caído e sem forças para movimentar as pernas dentro de seu quarto que estava repleto de fezes espalhadas.

Conforme apurado, o homem vestia apenas uma camiseta e estava sem a parte de baixo de sua roupa. Um vizinho informou a guarnição que um enteado da vítima passava para ver o idoso e que a casa onde ele foi encontrada seria de sua ex-esposa.

Após o flagrante o Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o homem ao CRS (Centro Regional de Saúde) do bairro Tiradentes. O caso foi registrado como abandono de incapaz e será investigado pela Polícia Civil.