O retorno de Dante ao Estado

Depois de ser colunista nos primeiros anos do jornal, Dante Filho volta a ter seu espaço no impresso para tratar de assuntos gerais e políticos. Ele começou com sua coluna política no Jornal O Estado MS, e também, trabalhou em televisão, assessoria, online e também foi chefe de gabinete. O jornalista volta a publicar suas opiniões todas as terças.

O jornalista foi o convidado do Podcast Entrevistando do O Estado Play, do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul para um bate-papo sobre vida, profissão, futuro e, claro, o retorno de sua coluna política ao impresso.

Segundo ele, a notícia nasce no impresso e as mídias digitais propagam as informações com maior facilidade, fazendo com que os dois meios andem lado a lado. “A notícia nasce no impresso, mas se desdobra para outras plataformas e ganha uma dimensão muito grande para rádio, podcast e redes sociais de um modo geral”, diz Dante Filho.

O colunista destaca a importância das condições de trabalho e do bom salário para a classe profissional. Ele também relata que demanda tempo e qualidade para que seja feito um trabalho com excelência. “É um trabalho extremamente estressante, porque não é só escrever uma notícia, é ter a capacidade de compreender o contexto e de passar de forma muito clara para que o leitor possa julgar”, pontua.

Com o avanço tecnológico, as plataformas digitais criam textos automaticamente sem a necessidade de pessoas, fazendo com que a construção do texto não dependa mais do ser humano, e sim, da tecnologia, que vem ganhando espaço e crescendo com o passar dos anos. Porém, Dante faz um alerta!

“O jornalismo não sobrevive sem pessoas, tem que ter gente no processo, porque gente pensa, tem sensibilidade, percebe contradições, e uma máquina não”, reflete.

Veja mais no bate-papo conduzido pelo jornalista Rafael Belo, transmitido em nossas plataformas digitais.