“Reggae não está nos grandes veículos, mas tem um grande poder”, diz cantor Sandim

O cantor Patrick Sandim, esteve no Podcast Entrevistando nesta segunda (20) no estúdio do O Estado Play, do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul para um bate-papo sobre sua nova canção e seus planos na música.

O cantor faz parte do coletivo Raggae Brazuca, que é um grupo de artistas do Raggae criado em 2018. O principal objetivo do coletivo é fortalecer esse estilo musical no Brasil.

“Eu acho que o Raggae não está nos grandes veículos, mas ele tem um grande público e tem um grande poder, filosofia e estilo de vida” destaca.

Veja mais no bate-papo conduzido pelo jornalista Rafael Belo, transmitido em nossas plataformas digitais.