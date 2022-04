“Foi um pouco decepcionante”, relata Guto Scarpanti sobre resultado de candidatura em 2020

Guto Scarpanti, que disputou o cargo de prefeito em 2020, esteve no Podcast Entrevistando nesta quinta (14) no estúdio do O Estado Play, do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul para uma entrevista e contou sobre sua trajetória política e sua experiência como candidato a deputado federal pelo NOVO, em 2018.

Ele relata que suas expectativas eram maiores na disputada pelo cargo de prefeito nas eleições de 2020. Scarpanti esperava em torno de 15 mil votos para que o partido NOVO, pelo menos, conseguisse eleger um vereador. “Foi um pouco decepcionante”, relata ele.

“O NOVO não usa fundo eleitoral, então a pessoa tem que se virar pra conseguir doações e recursos para financiar sua própria campanha” disse Scarpanti.

Veja mais na entrevista conduzida pelo jornalista Rafael Belo, transmitida em nossas plataformas digitais.