O Estado Play, do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, esteve presente no evento “Voice Day” (11), uma celebração em comemoração ao dia mundial da voz, que acontece anualmente no dia 16 de abril.

Em comemoração a este dia importante, a fonoaudióloga Pollyana Caetano, junto com seus apoiadores, celebraram o “Voice Day”. O evento foi realizado no Eden Lounge, em Campo Grande – MS, juntamente com os profissionais da voz.

Veja mais na cobertura completa do evento, transmitida em nossas plataformas digitais.