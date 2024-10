Vestibular Indígena 2025 para o Estado de São Paulo terá local de aplicação de prova em Campo Grande

O Vestibular Indígena 2025 terá inscrições abertas a partir de Amanhã (01), com vagas para duas Universidades de São Paulo.

A Capital está entre os locais onde a prova será aplicada, com data prevista para o dia 12 de janeiro. Para participarem, os interessados deverão pertencer a uma das etnias indígenas do território brasileiro.

Serão destinadas 130 vagas para a Unicamp (Universidade de Campinas) e 65 para a UFSCar (Universidade de São Carlos). A prova terá 50 questões, sendo: 14 de Linguagens e Códigos, 12 de Ciências da Natureza, 12 de Ciências Humanas e 12 de Matemática.

Vale a pena ressaltar que quem fez a inscrição para participar do Vestibular em edições anteriores, mas não compareceu e nem justificou, não poderá participar desta edição. Porém, ainda tem como fazer a justificativa de ausência no período de 4 a 9 de dezembro, no qual o pedido será analisado pela Comvest e o resultado publicado no dia 04 de dezembro.

Os editais com informações sobre as vagas e os cursos oferecidos podem ser acessados no site das Universidades, até o dia 29 de novembro.

A lista final com o nome dos inscritos no Vestibular Indígena 2025 será publicada no dia 11 de dezembro.

