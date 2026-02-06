Sesc Lab MS abre vagas gratuitas em Design e Vídeo para jovens de 14 a 23 anos

Cursos presenciais no Sesc Lageado têm vagas limitadas e inscrições abertas em 2026



O Sesc Lab MS, instalado no Sesc Lageado, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de Design para Redes Sociais e Criação de Vídeos, voltados a jovens de 14 a 23 anos. As vagas são limitadas e a matrícula deve ser feita presencialmente.

Os cursos têm como foco o desenvolvimento de habilidades ligadas ao universo digital, área que concentra oportunidades crescentes no mercado de trabalho e em iniciativas culturais. As inscrições são realizadas no Sesc Lageado, localizado na Rua João Selingardi, 483, no Parque do Lageado, mediante apresentação de documentos de identificação e comprovante de endereço.

No curso de Design para Redes Sociais, os participantes aprendem a criar artes para plataformas como Instagram, TikTok e YouTube, além de produzir conteúdos visuais e vídeos curtos, com ênfase em comunicação clara e estratégica.

Já o curso de Criação de Vídeos aborda todas as etapas da produção audiovisual, do planejamento à edição, com o uso de equipamentos profissionais e também de ferramentas acessíveis, como celulares e computadores.

As aulas são presenciais, e os horários disponíveis podem ser consultados na Central de Relacionamento do Sesc Lageado, pelo WhatsApp (67) 3378-1902.

A iniciativa integra a proposta educativa do Sesc Lab MS de incentivar a criatividade, a comunicação e o pensamento visual, competências cada vez mais demandadas em diferentes áreas do mercado de trabalho.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais, presidido por Edison Araújo e administrado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram