Rodada de Empregos dedicada ao setor de bioenergia é a esperança de um novo trabalho ainda em 2024

Jocir Alves da Fonseca, que tem 63 anos e encontrava dificuldades para retornar ao mercado de trabalho, teve mais uma vez a certeza de que persistir sempre vale a pena. Ele procurou a Funtrab (Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul) e após quase dois anos desempregado, conseguiu encaminhamento para uma empresa em Rio Brilhante.

“Tenho vinte anos de experiência em montagem de usina, supervisão de qualidade, supervisão de processo de álcool, açúcar e capacitação de funcionários. O meu encaminhamento é para técnico de automação Industrial. Estou disposto a trabalhar, não importa qual seja a cidade”, diz ele, que é de Nova Andradina, mas atualmente vive com a família em Campo Grande.

A intermediação da vaga foi durante a 1ª ação de empregabilidade dedicada ao setor de Bioenergia, realizada na Capital e nos municípios de Aparecida do Taboado, Caarapó, Dourados, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Rio Brilhante, Sidrolândia e Sonora. Ao todo, foram oferecidas 370 vagas.

As usinas participantes – Agroterenas, Estrela do Oeste, Alcoolvale, Atvos, BP Bunge Bioenergia, CerradinhoBio Neomille, Energética Santa Helena, Inpasa, Raízen, Usina Laguna e Usina Sonora — estão em busca de profissionais para diversas funções, como mecânicos, eletricistas, operadores industriais, analistas ambientais, instrumentistas, operadores de máquinas, motoristas, aprendizes, vagas para PCD, entre outras.

Norberto Moura, de 42 anos, ficou sabendo do feirão e também foi em busca de um emprego. “Busco oportunidade de crescimento na área de usina, de preferência nas cidades de Nova Alvorada e Rio Brilhante”, disse.

“Há mais de um ano estamos dialogando com todos os setores produtivos e agindo de forma coordenada para fazer com que a população tenha conhecimento dessas oportunidades. Quem passa pela Funtrab recebe encaminhamento para empresas e indústrias que estão contratando”, destaca Marina Dobashi, presidente da Funtrab.

O diretor-técnico da Biosul, Érico Paredes, ressalta que as empresas têm investido cada vez mais em qualificação profissional para que os profissionais consigam conhecer as tecnologias, aprender, alcançar cargos de liderança e melhorar de vida na instituição.

“Boa parte das vagas não exige experiência. É importante que as pessoas saibam que existe muita tecnologia e oportunidade nas Indústrias. As energias renováveis estão muito em pauta hoje, o etanol é um grande produto, tem novas indústrias chegando com muita tecnologia, gerando muito emprego e renda em Mato Grosso do Sul”, explica.

Os amigos Anderson Ramão Rosa Machado, de 40 anos, e Vanderlei Moreira da Silva, de 42 anos, enxergaram o potencial de crescimento e foram juntos em busca de uma vaga que oferecesse benefícios atrativos, como plano de saúde e cargo de carreira.

“Eu quero muito estar num lugar onde eu tenha a oportunidade de crescer e onde a minha família se sinta segura também. Tenho um filho especial, dependo muito de médicos, então ter um plano de saúde é prioridade”, disse o Anderson.

“Nós estudamos muito, trabalhamos 14 anos em fábrica, entendemos desde o processo administrativo, até planejamento, compras, produção, operador de processo. Essas vagas que estão vindo pra cá são a oportunidades que temos de usar toda a nossa qualificação profissional”, explica o Vanderlei, que tem formação em logística.

Nos atendimentos dos guichês, os candidatos tiveram acesso a todas as vagas. Quem se encaixava no perfil, recebia encaminhamento com agendamento de entrevista. Foi o que aconteceu com o Franqui Silva, de 50 anos.

“Já trabalhei em companhias de combustíveis, no setor de compras e gerência. Saí para trabalhar em construtoras, não deu muito certo. Após ver o anúncio da Funtrab, decidi tentar uma oportunidade porque as companhias de energia estão vivendo um novo momento, tem muita coisa nova aparecendo nesse setor e vale a pena tentar me encaixar novamente. Estou com esperança de conseguir algo”, diz ele que destaca a importância dos feirões de emprego.

Adriana dos Santos, de 33 anos, recém-formada em engenheira, saiu com sorriso no rosto e muita esperança. Ela recebeu encaminhamento para técnico de automação Industrial, e uma empresa de Rio Brilhante.

“Flexibilizaram bastante, não pediram experiência. A gente vive em busca de desafios e de melhorar como pessoa. Eu estou muito feliz! O sonho de um recém-formado é conseguir um emprego na área e eu estou pronta para trabalhar. Vai ser meu presente de Natal”.

Por Agência de Notícias.

