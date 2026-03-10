Cerradinho Bioenergia abre vagas de emprego em Aquidauana

Oportunidades são para áreas operacionais e inscrições podem ser feitas pela internet ou presencialmente na Casa do Trabalhador

A Cerradinho Bioenergia está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais em Aquidauana, no interior de Mato Grosso do Sul. A empresa atua na produção de etanol e coprodutos a partir de matérias-primas renováveis, como cana-de-açúcar e milho.

As principais vagas disponíveis são para os cargos de fiscal, operador de máquinas II, auxiliar de produção agrícola e motorista bombeiro. Segundo a empresa, as etapas iniciais de seleção são realizadas de forma online, por meio de cadastro em plataforma digital.

Além da inscrição pela internet, candidatos interessados nas vagas em Aquidauana também podem entregar currículo impresso na Casa do Trabalhador do município. O local funciona na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Centro, em frente ao Mercado São Rafael.

Outras oportunidades disponibilizadas pela empresa podem ser consultadas na página oficial da Cerradinho Bioenergia no Portal de Talentos Senior, onde os candidatos devem realizar cadastro e anexar currículo para participar das seleções.

