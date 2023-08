Projeto de estudo de bacias da Águas Guariroba é finalista no Prêmio ABCON de Sustentabilidade

O estudo traz análise da dinâmica das bacias hidrográficas que abastecem Campo Grande

A Águas Guariroba é uma das finalistas do 5º Prêmio Sustentabilidade da ABCON SINDCON (Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto).

Na categoria Sociedade e Consumidores, o projeto “Resiliência hídrica: gestão e previsão dos cenários de mudanças climáticas”, desenvolvido pela Gerência de Meio Ambiente e Qualidade da concessionária, está entre os finalistas. O estudo propõe a análise da dinâmica das bacias hidrográficas que abastecem a população urbana em Campo Grande.

Entre os principais pontos do projeto está a avaliação e comportamento das bacias durante os períodos de secas e cheias atrelados às mudanças climáticas. Com os resultados do projeto a Águas Guariroba poderá se antecipar aos impactos de mudanças climáticas e do uso de ocupação do solo nas bacias hidrográficas dos mananciais de abastecimento.

Para Kamila Fernandes, analista em Meio Ambiente da Águas Guariroba e autora do projeto, todo desenvolvimento da ação tem como objetivo avaliar os impactos de mudanças climáticas, com análise na dinâmica das bacias hidrográficas que abastecem Campo Grande.

“Desenvolvemos este projeto através de estudos aprofundados das bacias hidrográficas. Entre os diversos benefícios, está a previsibilidade de chuvas e sedimentos antecipando futuros problemas operacionais na operação das Estações de Tratamento de Água (ETA) e a capacidade de replicação em outras unidades auxiliando no estudo de implantação da metodologia em diversas bacias hidrográficas do país”, explica Kamila.

A cerimônia de premiação será realizada em 28 de agosto, no teatro da Unibes Cultural, localizado na Rua Oscar Freire, 2.500, Sumaré, São Paulo. Os projetos vencedores receberão prêmios de R$ 12 mil, R$ 5 mil e R$ 2,5 mil para o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, respectivamente. Acesse também: Após aumento, litro da gasolina já é encontrado a R$ 5,39 na Capital

Com informações da assessoria

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram