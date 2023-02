Previsão se confirma e chuva começa a cair em Campo Grande

A chuva prevista pelo Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo), na manhã desta sexta-feira (10), já chegou em alguns bairros de Campo Grande. Com poucos minutos de chuva forte, é possível registar alagamentos em diversos pontos da cidade. Nossa equipe de reportagem flagrou carros em meio ao rio que se formou na Rua da Divisão, no Jardim Parati.

Confira:

Segundo o Cemtec, deve chover em todo o estado e, MS está sob alerta de chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões centro-norte e leste do Estado. As temperaturas mínimas previstas para grande parte do Estado ficam em 22°C, apenas a região do Pantanal e o sudoeste terão mínimas diferentes, entre 23/24ºC. Campo Grande, Corumbá e Paranaíba terão máxima de 29ºC; Aquidauana, Porto Murtinho, Camapuã e Anaurilândia de 30ºC; a mais alta deve ficar na região sul-fronteira, em Iguatemi, com 33ºC.

Segundo o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), está previsto chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo, com baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Para evitar acidentes durante as fortes chuvas o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e os motoristas não estacione seus veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O informe ainda orienta que seja evitado o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de urgências a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193) podem ser acionados.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.