Onça Itapira é devolvida ao Pantanal após se recuperar de graves queimaduras nas patas

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) postou uma nota informando que a onça-pintada Itapira, foi devolvida ao Pantanal, no mesmo local onde nasceu, na fazenda Caiman.

O animal foi resgatado em agosto pela organização ambiental Onçafari no Pantanal Sul após sofrer graves queimaduras nas quatro patas. O tratamento durou mais de 50 dias

Na nota consta que Itapira foi transferida com o apoio do IBAMA, do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e do CENAP (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros) ao Instituto NEX, considerado referência nos cuidados com onças no Brasil, para tratamento médico intensivo.

O Ibama ainda ressaltou por meio da nota que a onça será monitorada continuamente com um rádio-colar GPS, que enviará pontos da sua localização diariamente. Desta maneira será possível avaliar o seu retorno e adaptação.

