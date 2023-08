Grupo para regulamentar Agenda 2030 em MS teve primeiro encontro

Representantes de órgãos governamentais e de entidades da sociedade civil participaram, na última segunda-feira (21/08), em Campo Grande, da primeira reunião deliberativa pdo grupo de trabalho que irá regulamentar, em nível estadual, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que fazem parte da Agenda 2030, proposto pelas Nações Unidas (ONU).

Esse alinhamento institucional foi motivado por um decreto do governo federal que prevê a criação de comissões estaduais para ampliar a participação popular nas discussões sobre o tema. Ao todo, 25 entidades foram convidadas para formar o grupo de trabalho. O encontro foi articulado pelo coordenador do Movimento Nacional ODS em Mato Grosso do Sul, Marcos Silva.

Cláudia Borges, que representa Fiems no Grupo de trabalho, ressaltou a importância da soma de esforços para contribuir com a implementação de uma agenda sustentável em Mato Grosso do Sul. “Para nós, é de extrema importância trabalhar de forma colaborativa, com participação social, para trazer soluções de enfrentamento a desafios que são globais”, disse.

O objetivo da comissão é formular propostas para um decreto estadual, por meio de discussões ampliadas entre representantes do setor produtivo e laboral, poder público, movimentos sociais, entre outros. “É preciso compreender que esta é uma agenda de estado, não é de governo, e que preconiza tudo o que está na Constituição Federal. Uma agenda transversal e intersetorial”, afirmou Marcos Silva, ao afirmar que Mato Grosso do Sul reúne condições de ser um estado-modelo no cumprimento dos objetivos e metas propostos pela ONU.

Leia mais: Fiems debate sustentabilidade em Corumbá

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram