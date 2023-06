Governo do Estado anuncia projetos e investimentos em prol do meio ambiente

Na manhã desta terça-feira (6), como parte das atividades da Semana do Meio Ambiente, o Governo do Estado revelou uma série de iniciativas cruciais para a área ambiental, em um evento realizado no Bioparque. O destaque principal fica por conta do Projeto Sementes do Taquari, que visa à recuperação de uma área de 1.800 hectares de solo degradado nas cabeceiras do rio Taquari, localizada na região Norte do Estado. Com um investimento inicial de R$ 5 milhões, o projeto planeja o plantio de 2 milhões de árvores, tornando-se o maior empreendimento de recuperação ambiental em unidades de conservação no Brasil.

Além disso, outros dois programas relevantes também foram lançados durante o evento. O Monitor de Geração de Alertas de Desmatamento Ilegal e o Sistema de Certificação Ambiental permitirão ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) monitorar, por meio de imagens de satélite, a situação das áreas florestais remanescentes e a execução da supressão vegetal. Essas iniciativas fortalecem os esforços de preservação ambiental e garantem uma atuação mais eficiente na proteção dos recursos naturais.

Ainda no evento, o Governo anunciou o Programa Estadual de Sanidade Florestal e um novo programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), com o objetivo de conservar a água e o solo na região de Bonito. Adicionalmente, foi assinada uma resolução que estabelece os critérios para a elaboração do Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa, que servirá como diretriz para o licenciamento ambiental de futuros empreendimentos.

Seguindo a programação, foram anunciados dois importantes investimentos, totalizando cerca de R$ 6 milhões. Um deles é a reforma da sede do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, que inclui a construção de um novo galpão para maquinário, revitalização da base de apoio da Polícia Militar Ambiental, reforma da sede e das dependências administrativas, além de melhorias nas instalações hidráulicas. O outro investimento destina-se à reforma da sede do Imasul, que engloba a ampliação para construir uma nova Central de Atendimento, uma sala dedicada à Tecnologia de Inovação (TI), reforma geral e cercamento total, totalizando um investimento de R$ 3,16 milhões.

Por fim, uma notícia há muito aguardada pelos servidores do Imasul foi anunciada: a realização de um concurso público para a seleção de pessoal. O último concurso público do órgão ocorreu em 2006, ou seja, há 17 anos. Durante esse período, muitos servidores se aposentaram, mudaram de emprego ou faleceram, tornando-se necessária a reposição de pessoal para manter as atividades do Instituto em pleno funcionamento.

Com esses anúncios e investimentos, o Governo do Estado demonstra seu compromisso em promover a preservação ambiental, o reflorestamento de áreas degradadas e o fortalecimento das ações de fiscalização e monitoramento. Essas iniciativas têm como objetivo garantir um futuro sustentável e equilibrado para o meio ambiente em Mato Grosso do Sul, buscando a proteção da biodiversidade e o uso consciente dos recursos naturais.