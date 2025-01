Urutau é resgatado por equipe da PMA e encaminhado para avaliação veterinária

Na última terça-feira (14), equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) foi acionada via telefone para atender a um chamado envolvendo um Urutau (Nyctibius griseus) encontrado em uma residência. De acordo com a solicitante, a ave estava no local e apresentava dificuldades para voar.

Após o chamado, a equipe foi até o endereço indicado, onde realizou a captura do animal. O Urutau foi então encaminhado ao Hospital Veterinário da UNIGRAN, onde passará por avaliação para determinar seu estado de saúde e receber eventuais cuidados necessários.

O Urutau, conhecido por sua camuflagem eficiente e hábitos noturnos, é uma espécie nativa que exerce papel importante nos ecossistemas locais.

