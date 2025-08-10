Instituto relata sumiço de equipamentos utilizados para afugentar onças em Corumbá

Os objetos monitoravam área onde o aparecimento de onças está constante na região

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) comunicou o desaparecimento de equipamentos utilizados por pesquisadores de diferentes instituições para afugentar e monitorar onças-pintadas na área urbana de Corumbá.

O desaparecimento foi constatado no final da tarde de sexta-feira (8). Os equipamentos, dois repelentes luminosos e uma armadilha fotográfica nçao foram vistos nos locais em que estavam instalados na região da Cacimba da Saúde.

No local onde os objetos estavam, ocorreram avistamentos de onças-pintadas desde março de 2025. Segundo o IHP, a situação ocorreu entre os dias 6 e 8 de agosto e gerou um prejuízo financeiro de cerca de R$ 6 mil. O instituo também informou que o desaparecimento dos equipamentos geram de geração de dados técnicos para entender o comportamento da onça-pintada avistada e definição de estratégias de mitigação de possíveis conflitos entre seres humanos e a espécie. A atividade de afugentamento do animal das proximidades das casas também é causada. O Instituo informou que devido ao ocorrido, um boletim de ocorrência será registrado na Polícia Civil.

O monitoramento ocorreu depois de conversas entre pesquisadores e moradores da região da Cacimba da Saúde, estratégias foram montadas em conjunto para entender o comportamento da onça-pintada que vinha sendo avistada, bem como formas de afugentar o animal das proximidades.

Desde o início dos avistamentos, os moradores das regiões afetadas diretamente têm contribuído para haver a coexistência entre fauna e humanos. Bem como, eles somam esforços para manter os equipamentos em funcionamento e auxiliam os pesquisadores.

Na regiçao atua o Grupo Técnico Onças Urbanas Corumbá-Ladário, formado por Ibama, Polícia Militar Ambiental, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Defesa Civil de Corumbá, Jaguarte (pesquisador convidado Diego Viana) e Instituto Homem Pantaneiro (IHP), tem feito o acompanhamento sobre os avistamentos e dado suporte aos moradores.

Em caso de avistamento de onça, a população deve comunicar às autoridades competentes, como a Polícia Militar Ambiental, pelo telefone (67) 99266-4052.

