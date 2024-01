Visita de Bolsonaro e Michelle a Campo Grande tem data definida

A visita do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ambos do Partido liberal (PL), a Campo Grande está confirmada já tem data definida: 24 de fevereiro, às 10h, Bosque Expo (Centro de Eventos no Shopping Bosque dos Ipês).

A vinda de Bolsonaro e Michelle, que visitarão a Capital sul-mato-grossense, juntos pela primeira vez, é liderada pelo presidente do PL em Mato Grosso do Sul, Marcos Pollon, tem o objetivo de promover um dos maiores eventos de filiação na história de Mato Grosso do Sul.

Com o slogan “O PL é o partido das mulheres!”, e a presença da ex-primeira-dama, que está à frente do PL Mulher, o encontro que tem sido realizado em todo o Brasil é um incentivo a filiação de mulheres sul-mato-grossenses, com foco nas eleições municipais que acontecerão em 2024.

A organização estima que cerca de três mil pessoas participem do evento, que será gratuito, aberto ao público em geral e com vagas limitadas, que podem ser garantidas por meio deste link.

Amália Barros, deputada federal e vice-presidente nacional do PL Mulher também estará presente no evento onde juntamente com Michelle e Jair Bolsonaro, será recebida por Naiane Bitencourt, presidente estadual do PL.

